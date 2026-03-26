Il rappresentante di Fratelli d’Italia ha dichiarato che non si registra alcuna crisi nel governo e ha spiegato che la riforma della giustizia, prevista nel programma del centrodestra, continua ad essere una delle priorità dell’esecutivo. La maggioranza si sta concentrando sul proseguimento delle iniziative programmate, senza interruzioni o cambi di rotta evidenti.

La riforma della giustizia era nel programma di governo con cui il centrodestra ha vinto le elezioni politiche. È stata approvata dal governo e dal parlamento, ma poi non è stata confermata dal voto popolare. Abbiamo fatto ciò che avevamo promesso. Ora intendiamo andare avanti, per portare a termine tutti i punti del programma e dare continuità e profondità a ciò che di buono è stato fatto in tre anni e mezzo di governo Meloni. Questo il principale passaggio che Francesco Filini, deputato e responsabile del programma di Fratelli d’Italia, affida a Formiche.net nell’ambito di un’ampia riflessione, che parte dal voto ma che deve gioco-forza allargarsi a quell’elemento pragmatico che ha permesso di ottenere risultati concreti in svariati ambiti, nazionali ed internazionali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Nessuna crisi, Filini (FdI) racconta come prosegue il programma del centrodestra

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