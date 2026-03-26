Nessun proroga per la gestione della Casa dell’energia

Il consiglio comunale ha comunicato che non verrà concessa alcuna proroga per la gestione della Casa dell’energia. La notizia è stata diffusa attraverso una nota ufficiale della consigliera comunale. La decisione è stata resa nota il 26 marzo 2026, senza indicare ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi di eventuali future gestioni.

Arezzo, 26 marzo 2026 – “Nessun proroga per la gestione della Casa dell’energia ”. La nota della consigliera comunale Valentina Vaccari. “La mancata concessione della proroga al gestore della Casa dell’energia - urban center rischia di interrompere un’esperienza consolidata di servizi avanzati per cittadini, imprese e istituzioni. Dal 2016, questa sede, realizzata grazie a due milioni di euro di finanziamenti pubblici e ulteriori investimenti privati, è un modello avanzato di edificio ecosostenibile e a basso impatto ambientale, un esempio virtuoso di rigenerazione urbana e innovazione, un luogo di aggregazione culturale, un punto di riferimento per start up, coworking, formazione, consulenza, supporto alle imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Nessun proroga per la gestione della Casa dell’energia” Articoli correlati Mancata proroga della gestione della Casa dell’Energia, Vaccari chiede spiegazioniArezzo, 26 marzo 2026 – Valentina Vaccari ha chiesto chiarimenti sulla mancata proroga della gestione della Casa dell’energia all’attuale società e... Marmo e proroga concessioni. La replica della sindaca Arrighi: "Nessun regalo alle aziende"Immediata la risposta della sindaca Serena Arrighi alle accuse del consigliere comunale dei 5 Stelle, Matteo Mertinelli, che nei giorni scorsi era... New boss was cold to everyone, but he had a crush on me for 7y. We got married!#cdrama Contenuti utili per approfondire Nessun proroga Temi più discussi: Mobilità in deroga: pubblicate le istruzioni per la proroga 2026; Crisi Amt, misure protettive prorogate fino a metà giugno; Polemica sulla deroga del marmo: Nessun vantaggio per la comunità; Amt, il tribunale concede la proroga per la composizione negoziata della crisi. Lampade votive al cimitero, niente proroga per la ditta Fazzina: concessione scaduta nel 2022Nessuna possibilità né diritto di ottenere la proroga della concessione di servizio per l’illuminazione votiva al cimitero comunale di Siracusa per la ditta Fazzina. Il Comune rigetta la richiesta e n ... siracusaoggi.it Polemica sulla deroga del marmo: Nessun vantaggio per la comunitàL’opposizione all’attacco dopo la concessione alle aziende di altri due anni per la lavorazione in loco del 50 per cento ... lanazione.it Bonus edilizi 2026: cosa cambia davvero E' Uscita la guida del Notariato, nessuna nuova riforma, ma una proroga che incide su detrazioni, aliquote e requisiti: ecco cosa resta e cosa devono sapere davvero i tecnici 19/03/2026 - Ufficio Stampa Lavoro Artigi - facebook.com facebook Ricapitolando: A CHI SOSTIENE CHE I GIUDICI NON SONO APPIATTITI SUI PM: - 94% delle richieste di intercettazioni dei Pm accolte dai Gip; - 99% delle richieste di proroga intercettazioni dei Pm accolte dai Gip; - 85% delle richieste dei Pm di proroga inda x.com