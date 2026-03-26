Nerviano passo avanti per il Re Cecconi | 300mila euro dalla Regione sperando in interventi concreti

Il centro sportivo Re Cecconi di Nerviano riceve un finanziamento di 300mila euro dalla Regione. L’obiettivo è avviare interventi concreti per migliorare le strutture. La somma rappresenta un sostegno economico destinato a potenziare le attività e le infrastrutture del centro. La notizia arriva in un momento in cui si cercano risorse per valorizzare gli impianti sportivi locali.

Nerviano (Milano), 26 marzo 2026 – Boccata d’ossigeno per il centro sportivo Re Cecconi. La Regione ha infatti assegnato a Nerviano un finanziamento di 325mila euro destinato alla riqualificazione dell’impiant o, segnando un passo concreto verso il rilancio di una struttura da tempo al centro del dibattito. Il contributo rappresenta un tassello significativo nel progetto più ampio di ammodernamento del complesso sportivo. Obiettivo del Comune, migliorare funzionalità e sicurezza degli spazi, rendendo il centro più moderno e adeguato alle esigenze delle associazioni e degli utenti. Il Re Cecconi infatti è da tempo oggetto di interventi programmati e discussioni politiche, con lavori avviati a più riprese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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