Nello Speciale di Hannah Montana mancano due volti storici | spiegate le assenze di Osment e Musso

Nel speciale dedicato al ventennale di Hannah Montana, sono assenti due volti noti della serie: un attore e un musicista che avevano avuto ruoli significativi nel passato. La mancanza di questi personaggi ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno commentato le assenze sui social. L’evento ha suscitato reazioni contrastanti, tra entusiasmo per il ritorno e delusione per le assenze.

Il ritorno di Hannah Montana per il suo 20° anniversario ha acceso nostalgia ed entusiasmo, ma anche qualche delusione. Durante lo speciale con Miley Cyrus, molti fan si aspettavano una reunion completa del cast. Così non è stato: alcune assenze sono saltate subito all’occhio, alimentando domande e discussioni. Capire il perché di queste mancanze è fondamentale per leggere correttamente l’evento e il suo significato. La prima assenza significativa è quella di Emily Osment, volto amatissimo della serie nel ruolo di Lilly, la migliore amica di Miley. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Variety (@variety) La sua mancanza è stata particolarmente sentita perché il rapporto tra i due personaggi era centrale nella narrazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Nello Speciale di Hannah Montana mancano due volti storici: spiegate le assenze di Osment e Musso Articoli correlati Hannah Montana 20 anni dopo: Miley Cyrus e il ritorno a Malibù nello speciale Disney+È il 24 marzo 2006 quando, negli Stati Uniti, va in onda su Disney Channel il primo episodio di Hannah Montana interpretato da una tredicenne Miley... Arriva lo speciale per i 20 anni di Hannah Montana: ecco cosa sappiamoUna notizia bellissima per tutti i millennials appassionati della celebre serie tv. Una selezione di notizie su Nello Speciale di Temi più discussi: Hannah Montana, speciale per i vent’anni. Miley Cyrus: Per me è come tornare a casa; Ascolta la nuova versione di Best of Both Worlds di Miley Cyrus per i 20 anni di Hannah Montana; Nuova musica, Chappell Roan, Taylor Swift: tutto sullo speciale di ‘Hannah Montana’; Miley Cyrus è di nuovo Hannah Montana nel trailer dello speciale dedicato ai 20 anni della serie. Perché Emily Osment non c'è nello speciale per il 20esimo anniversario di Hannah Montana?Lo speciale per il ventesimo anniversario di Hannah Montana su Disney+ è ricco di volti noti della serie, tra cui, naturalmente, Miley Cyrus. Tra loro però c'’è una grande assente. Chi? Emily Osment, ... cosmopolitan.com Hannah Montana Speciale 20esimo Anniversario: chi e cosa ci sarà nello showTutto sullo speciale per il 20° anniversario di Hannah Montana: ospiti a sorpresa, nuova canzone di Miley Cyrus e set ricreati ... tag24.it Pop Music. Miley Cyrus rilascerà “Younger You”, il brano inedito incluso nello speciale di Hanna Montana, questo venerdì in tutte le piattaforme streaming e nei digital store. - facebook.com facebook