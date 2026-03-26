Nell’infortunistica sul lavoro prevenzione e tempestività sono determinanti

L'infortunistica sul lavoro si caratterizza per l'importanza di interventi tempestivi e di misure preventive. Negli ultimi anni, i dati mostrano un trend in aumento di incidenti, con conseguenze che coinvolgono sia gli aspetti economici che quelli umani. La gestione rapida degli incidenti e le attività di prevenzione sono fondamentali per ridurre le conseguenze di questi eventi.

Lo specialista Marcello Cremona (Punto Verde Val Nure) è intervenuto al Safety Day organizzato presso l’ospedale San Giacomo «Prevenzione e cura quanto più possibile tempestiva si rivelano i due fattori determinanti anche nel campo dell’infortunistica sul lavoro che, purtroppo, registra un trend numerico non certo rincuorante, fonte di costi affettivi per chi ne è colpito e per i familiari, ma anche di costi materiali e sociali. L’attenzione, quindi, non è mai troppa». L’appello arriva dal dottor Marcello Cremona, per oltre vent’anni in prima linea nei Pronto Soccorso del nord Italia e oggi titolare e direttore di Ambulatorio Verde e di... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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