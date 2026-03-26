Nell’archivio Pizzi sbucano le foto della love story tra Gino Paoli e Mia Martini

Nell’archivio Pizzi sono state trovate fotografie che ritraggono la relazione tra il cantante e la cantautrice negli anni Settanta a Roma. Le immagini sono state scattate di notte e mostrano incontri tra artisti, registi e scrittori dell’epoca. Le foto evidenziano momenti privati tra i due artisti durante quel periodo.

Negli anni ’70 a Roma, di notte, poteva capitarti di incontrare attori, cantanti, registi, scrittori. Li ha incontrati – e fotografati – praticamente tutti Umberto Pizzi. E scorrendo le foto del suo immenso archivio digitalizzato si scoprono anche storie più o meno segrete, o dimenticate. Una di queste è l’ affaire tra Gino Paoli e Mia Martini: correva l’anno 1975, i due si erano conosciuti in un programma tv, La compagnia stabile della canzone con varieté e comica finale, guidato da Raffaella Carrà. Nacque durante quello show di Rai Uno la breve relazione tra Paoli e Mia Martini, paparazzati una notte a Roma: lei, sorridente con un lungo abito in stile hippie, lui, sigaretta tra le dita, con un pantalone a zampa di elefante bianco, una camicia dal colletto ampio e i soliti occhiali scuri. 🔗 Leggi su Open.online

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