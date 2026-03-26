Nel primo giorno senza Pitonessa ecco cosa spunta fuori a Bari | la scoperta shock dei carabinieri – Il video

Nel primo giorno senza Pitonessa, i Carabinieri del Nucleo CITES di Bari, con il supporto del Nucleo Carabinieri Parco di Altamura, hanno effettuato un'operazione che ha portato alla scoperta di un animale. È stato diffuso un video che documenta quanto trovato durante le verifiche. La notizia è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale delle forze dell'ordine.

Non sono tempi facili per pitoni e caimani, come conferma l’operazione dei Carabinieri del Nucleo CITES di Bari, con il supporto del Nucleo Carabinieri Parco di Altamura. Il giorno dopo le dimissioni della Pitonessa Daniela Santanchè, i militari sulle tracce di un nutrito gruppo di rettili hanno fatto irruzione in un seminterrato di Sannicandro di Bari trasformato in un vero e proprio zoo dell’orrore, che gli stessi carabinieri hanno definito un a «scoperta shock». Dietro una parete fittizia, nascosta agli occhi dei vicini di condominio, c’era una collezione di rettili esotici e pericolosi tenuti in condizioni del tutto inadeguate: due... 🔗 Leggi su Open.online

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