Negli Stati Uniti, le agenzie di intelligence si confrontano sulla corsa ai dispositivi tecnologici più avanzati. La competizione riguarda chi riesce a sviluppare e adottare le innovazioni più efficaci per le proprie operazioni. Le scelte fatte in questo settore influenzano le capacità di sorveglianza e di sicurezza del paese, anche se i dettagli di queste strategie vengono mantenuti riservati.

Chi controlla l’innovazione tecnologica dell’intelligence americana? È attorno a questa domanda che si sta consumando, lontano dai riflettori ma con implicazioni strategiche profonde, uno scontro tra la Central Intelligence Agency (Cia) e l’Office of the Director of National Intelligence (Odni), ovvero la struttura che coordina il lavoro delle 18 agenzie d’intelligence del Paese. Al centro della contesa c’è In-Q-Tel, il fondo di venture capital creato alla fine degli anni Novanta per intercettare e finanziare startup tecnologiche utili alla sicurezza nazionale. Un ponte tra Langley e la Silicon Valley, pensato per portare rapidamente dentro l’apparato di intelligence innovazioni su cui il settore pubblico fatica a tenere il passo: intelligenza artificiale, data analytics, cyber. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Negli Stati Uniti è battaglia dei gadget tra le agenzie d’intelligence

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