negli squali delle bahamas tracce di cocaina antidolorifici e caffeina

Recenti analisi condotte su squali nelle acque delle Bahamas hanno evidenziato la presenza di tracce di cocaina, antidolorifici e caffeina nel loro organismo. Lo studio ha coinvolto campioni prelevati da esemplari della regione, rivelando la contaminazione chimica presente negli animali marini. Questi risultati indicano un inquinamento diffuso e persistente nelle acque dell’arcipelago, anche se la natura del fenomeno resta ancora da approfondire.

Le Bahamas rimangono uno spettacolare ambiente marino, ma a quanto le loro acque non sono così limpide come sembrano: un recente studio ha infatti scoperto che alcuni squali dell’arcipelago caraibico presentano tracce di cocaina e caffeina nel loro organismo. Inoltre, è stata anche rilevata la presenza di sostanze alla base di farmaci antidolorifici: segno che non si è in presenza di eccezionali comportamenti anomali da parte degli animali, ma di una contaminazione diffusa dell’ambiente marino a causa ovviamente dell’uomo. 28 squali su 85 con “strane” sostanze nel sangue L’originale ricerca è stata condotta da un team internazionale composto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Gli squali alle Bahamas risultati positivi alla cocaina, alla caffeina e agli antidolorifici

Contenuti utili per approfondire Negli squali

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