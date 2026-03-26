Domani sera si terrà al Vox Club di Nonantola il concerto del cantante Neffa, inserito nel suo

Fa tappa domani sera, al Vox Club di Nonantola, il concerto del cantante Neffa con " Club Tour 2026 – Universo Neffa " (posti ancora disponibili, apertura porte alle 19, inizio ore 21). Neffa porterà sul palco un viaggio attraverso la sua discografia, dai brani dell’ultimo album Canerandagio (Numero UnoSony Music Italy) fino ai brani cult del suo repertorio. I fan potranno scatenarsi tra l’energia funk, le vibrazioni hip hop e le inconfondibili sonorità groove soul che hanno reso Neffa uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana. " Club Tour 2026 - Universo Neffa " sarà un’occasione unica per celebrare un artista che ha saputo mescolare e reinventare generi, lasciando un’impronta indelebile nella cultura musicale rap, soul e pop. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Neffa infiamma il Vox: il viaggio nell’"Universo" del re del groove

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