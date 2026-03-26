La Guardia di Finanza ha effettuato a Catanzaro un’operazione che ha portato all’arresto di 15 persone e al sequestro di droga valutata circa 10 milioni di euro. L’indagine ha riguardato una rete di traffico di droga collegata alla 'ndrangheta, con misure cautelari eseguite nei confronti degli indagati. L’attività si inserisce in un’azione antidroga condotta sul territorio.

È di 15 soggetti accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti il bilancio di una vasta operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catanzaro. L’azione, condotta con il supporto del S.C.I.C.O. e del G.I.C.O., ha portato all’esecuzione di misure cautelari personali, con l’aggravante di aver favorito la “locale di Ariola”, articolazione territoriale della ‘ndrangheta. Le indagini e l’operazione della Guardia di Finanza Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata il risultato di un’indagine articolata e di lunga durata, coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catanzaro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 'Ndrangheta, sequestro di droga dal valore di 10 milioni di euro: 15 arresti

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