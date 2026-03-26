Durante un'udienza giudiziaria, è stato riferito che la parte principale dell'ipotesi accusatoria è stata sostanzialmente accolta. La decisione riguarda la maggior parte dei reati contestati e coinvolge quasi tutti gli imputati coinvolti nel procedimento. La discussione si è focalizzata sulle accuse relative alla presenza di un'organizzazione criminale di stampo mafioso.

“Emerge il sostanziale accoglimento della parte principale dell’ipotesi accusatoria e quindi del riconoscimento della gran parte dei reati contestati a quasi tutti gli imputati. E un altro dato importante: la confisca di attività economiche attribuite agli imputati e collegate alle attività illecite riconosciute come commesse. E quindi può costituire uno sviluppo di ulteriori indagini su questo filone e uno stimolo particolare proprio per proseguire in questa attività, su cui la Dda di Roma è, come sempre, particolarmente impegnata”. Così a LaPresse, il Procuratore Capo di Roma, Francesco Lo Voi a margine della lettura della sentenza di primo grado che ha riconosciuto l’esistenza della prima ‘Locale’ di ‘ndrangheta nella Capitale, dove sono stati condannati ad oltre 240 anni di carcere i sodali del clan Alvaro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - ‘Ndrangheta, Lo Voi: “Accolta la parte principale dell’ipotesi accusatoria”

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