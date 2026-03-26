Un uomo di 72 anni, originario di Cardeto, coinvolto nel procedimento giudiziario denominato

L'imprenditore Antonino Fallanca, 72 anni, originario di Cardeto, che era stato coinvolto e arrestato nell'ottobre del 2020 nel processo "Pedigree" contro la cosca Serraino e altri clan reggini, e sottoposto per quattro anni a carcerazione preventiva, è stato doppiamente assolto dalle accuse. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - 'Ndrangheta, assoluzione in appello per l'imprenditore Fallanca

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