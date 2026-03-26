' Ndrangheta assoluzione in appello per l' imprenditore Fallanca
Un uomo di 72 anni, originario di Cardeto, coinvolto nel procedimento giudiziario denominato
L'imprenditore Antonino Fallanca, 72 anni, originario di Cardeto, che era stato coinvolto e arrestato nell'ottobre del 2020 nel processo "Pedigree" contro la cosca Serraino e altri clan reggini, e sottoposto per quattro anni a carcerazione preventiva, è stato doppiamente assolto dalle accuse. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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