A poco più di due settimane dalla fine della stagione regolare Nba, Detroit si avvicina ai playoff con un vantaggio consistente a Est, risultando difficile da raggiungere. Nella Western Conference, invece, si infiamma la corsa tra Oklahoma City e San Antonio, con entrambe le squadre impegnate in una lotta serrata per l’accesso ai turni successivi. Numerosi incontri determinanti sono ancora in programma, lasciando molte posizioni aperte.

La stagione regolare vivrà ancora poco più di due settimane: il 12 aprile sarà l'ultimo giorno di partite, poi l'Nba metterà da parte, almeno per un po', i discorsi sul tanking, sull'espansione, sulla soglia di partite per vincere i premi. I playoff si prenderanno tutto lo spazio. Ci sono ancora nove (o dieci a seconda del calendario) partite per prendersi la miglior posizione possibile nella griglia, e recuperare gli infortunati. Le prime sei faranno i playoff (le migliori 4 con il vantaggio al primo turno), chi arriva tra la sesta posizione e la decima affronterà i play-in per gli ultimi due posti. Iniziamo dai migliori della classe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nba verso i playoff: Detroit quasi inattaccabile a Est. Ovest, è bagarre dietro dietro Okc e Spurs

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