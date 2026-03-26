Nella serata italiana di oggi, il Board of Governors della NBA ha approvato all’unanimità una proposta di espansione che prevede l’ingresso di due nuove squadre, una a Seattle e una a Las Vegas. Con questa decisione, il numero complessivo di franchigie nella lega passerebbe da 30 a 32. La decisione dovrà ora essere formalizzata e attuata nei prossimi mesi.

Nella serata italiana di oggi il Board of Governors della NBA, l’assemblea dei proprietari delle 30 franchigie nordamericane, ha votato in maniera favorevole ad una potenziale espansione, con l’ingresso di due nuove franchigie, una a Seattle ed una a Las Vegas, che porterebbero il totale a 32. Seattle è già stata protagonista con una franchigia, i Supersonics, attiva dal 1967 al 2008, mentre per Las Vegas si tratterebbe di una prima assoluta, nonostante sia sede della Summer League NBA: il processo non sarà immediato e potrebbe avere anche esito negativo. Le tempistiche sono state spiegate dal commissioner della NBA, Adam Silver: “ Al più presto avremmo nuove squadre, che entrerebbero nel campionato nella stagione 2028-2029. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, possibile nascita di due nuove franchigie a Seattle e Las Vegas

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L’NBA ha approvato ufficialmente l’aggiunta dei due nuovi team di espansione a Seattle e Las Vegas con una base d’offerta che partirà dai 7 ai 10 miliardi di dollari per franchigia. Le nuove squadre potrebbero iniziare a giocare già nel 2028. Sta per iniziare u - facebook.com facebook

The #NBA Board of Governors voted for the start of the expansion process considering exclusively Las Vegas and Seattle, per @ShamsCharania L’assemblea dei proprietari NBA ha dato l’ok all’inizio del processo di espansione, con Seattle e Las Veg x.com