NBA i risultati della notte 26 marzo | Celtics battono Thunder Murray fa volare i Nuggets Gran spettacolo in tante partite
Nella notte sono state disputate 12 partite di NBA, con numerosi momenti di alta tensione e spettacolo. Tra i risultati più significativi, i Celtics hanno battuto i Thunder, mentre Murray ha contribuito alla vittoria dei Nuggets. La serata ha visto due partite andare ai tempi supplementari e alcune rimonte importanti, con punteggi molto elevati e protagonisti di rilievo in diverse gare.
12 partite, spettacolo a dismisura, due overtime, rimonte pazzesche, punteggi alle stelle, grandi protagonisti, chi più ne ha più ne metta. Se ci doveva essere una notte in grado di regalare emozioni in NBA, eccola qui: nient’affatto la solita giornata che si approssima al finale di stagione regolare, ma qualcosa di davvero inconsueto anche per gli standard normali. Andiamo però con ordine. Nel 129-130 degli Atlanta Hawks (41-32) sui Detroit Pistons (52-20) succede davvero di tutto: un vantaggio di quasi 20 punti buttato via, un overtime, il vano tentativo dei Pistons di salvarlo. In un modo o nell’altro vincono i 27 di CJ McCollum e Jalen Johnson contro i 26 e 14 rimbalzi di Jalen Duren per una delle partite più incredibili e difficili da sintetizzare della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
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