NBA i risultati della notte 26 marzo | Celtics battono Thunder Murray fa volare i Nuggets Gran spettacolo in tante partite

Nella notte sono state disputate 12 partite di NBA, con numerosi momenti di alta tensione e spettacolo. Tra i risultati più significativi, i Celtics hanno battuto i Thunder, mentre Murray ha contribuito alla vittoria dei Nuggets. La serata ha visto due partite andare ai tempi supplementari e alcune rimonte importanti, con punteggi molto elevati e protagonisti di rilievo in diverse gare.