Nasconde un'accetta in tasca e va all'ultimo incontro con la ex scortata dalla madre | 18enne arrestato

Un diciottenne è stato arrestato ieri a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, dopo essere stato visto con un'accetta in mano da un passante. L'individuo si era recato all'ultimo incontro con la ex accompagnato dalla madre, nascondendo l'arma in tasca. La Polizia, intervenuta su segnalazione, ha fermato il giovane e sequestrato l'oggetto.