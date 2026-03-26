Un ragazzo di 20 anni è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato con hascisc e cocaina nascosti sotto un’auto. I carabinieri di Castelsangiovanni, supportati dalle Squadre di Intervento Operativo del IV Battaglione “Veneto” di Mestre, hanno effettuato controlli sul territorio in questi giorni.

Proseguono i controlli del territorio da parte dei carabinieri di Castelsangiovanni, affiancati in questi giorni dalle Squadre di Intervento Operativo del IV Battaglione Carabinieri “Veneto” di Mestre, impiegate a supporto del presidio locale. Nel corso di uno di questi servizi, un 20enne. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Nasconde hascisc e cocaina sotto un’auto: 20enne denunciato per spaccio

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