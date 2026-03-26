È stata inaugurata la nuova food court nel complesso del Savoia, alla presenza delle autorità locali. Il sindaco ha commentato che l’apertura rappresenta un esempio di sviluppo economico e spera che possa incoraggiare altri imprenditori a intraprendere progetti simili nella città. L’evento si è svolto in un clima di festa e si propone come un passo avanti per il futuro commerciale dell’area.

Sadegholvaad: "L’investimento di Piazza Hotels può trainare nuove iniziative imprenditoriali. L’obiettivo è creare le condizioni per stimolare l’iniziativa privata e costruire, insieme, nuove opportunità" “Oggi è una giornata di festa. Questo è un esempio, spero che possa tirare la volata per dare avvio ad altre iniziative imprenditoriali per il futuro della nostra Rimini”. Con queste parole il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, saluta la nuova food court che trasforma il Savoia Hotel in una piazza urbana tra cucina, eventi, e socialità tutto l’anno. Nella giornata di giovedì (26 marzo) è stato svelato il nuovo progetto del Gruppo Piazza Hotels firmato dall’architetta Stefania Tognolini: 2 mila metri quadrati dedicati a ristorazione, incontri e vita cittadina. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Nasce la food court del Savoia, il sindaco: "Visione per crescere, sia da stimolo per altri imprenditori"

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