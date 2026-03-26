Nasce DatiComunicanti | Universitas Mercatorum in collaborazione con Istat lancia un percorso formativo gratuito sulla comunicazione statistica

Il 26 marzo 2025, Universitas Mercatorum ha annunciato la creazione di DatiComunicanti, un percorso formativo gratuito sulla comunicazione statistica sviluppato in collaborazione con l'Istat. L’obiettivo è offrire strumenti pratici per interpretare e comunicare dati statistici in un contesto in cui i social media e l’intelligenza artificiale influenzano significativamente la diffusione delle informazioni.

Roma, 26 marzo 2025 – In uno scenario informativo caratterizzato dalla proliferazione dei social media e dalle sfide poste dall'intelligenza artificiale, interpretare e narrare il dato statistico diventa un asset strategico per garantire un'informazione pubblica di qualità. Da questa esigenza nasce DatiComunicanti, il nuovo progetto formativo di Universitas Mercatorum in collaborazione con Istat, pensato per rafforzare il rapporto tra il dato scientifico e la sua percezione pubblica, trasformando la statistica ufficiale da freddo indicatore tecnico a strumento di una cittadinanza consapevole e informata. Il percorso, strutturato in dieci appuntamenti telematici tra il 2026 e il 2027, è rivolto a giornalisti, pubblicisti e professionisti della comunicazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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