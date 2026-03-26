Napoli sequestrati negozi e società di carburanti | imprenditore vicino a clan Montescuro

A Napoli sono stati eseguiti sequestri di negozi, società di carburanti e immobili nei confronti di un imprenditore considerato vicino a un clan di camorra. L’operazione ha portato alla confisca di diverse attività commerciali e beni immobili, in esecuzione di un decreto emesso dalle autorità competenti. L’uomo è ritenuto collegato alla cosca di riferimento, che ha visto coinvolgimenti di vario tipo nel settore economico locale.

Un decreto di sequestro è stato eseguito nei confronti di Salvatore De Francesco, ritenuto legato al clan Montescuro; sotto chiave società, immobili e attività commerciali. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Operazione della Polizia: arrestato imprenditore ritenuto vicino al clan MontescuroTempo di lettura: 3 minutiNella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un decreto di sequestro di prevenzione finalizzato alla... Leggi anche: Maxi sequestro da 2,2 milioni di euro a imprenditore vicino a clan Casalesi Tutto quello che riguarda Napoli sequestrati negozi e società di... Temi più discussi: Blitz della GdF tra Napoli e Caserta, sequestro da 2 milioni di euro; Blitz dei Nas in un negozio di frutta e verdura per i controlli anti-Epatite A: 10mila euro di multa e 600 chili di merce sequestrati; Sequestrati 25 appartamenti di nuova costruzione e cinque negozi; Afragola, il nuovo palazzo di 4 piani costruito su area comunale: sequestrati 25 case e 5 negozi. Epatite A, raffica di controlli tra Napoli e provincia: sequestrati oltre 600 chili di prodottiNapoli – Prosegue senza sosta l’attività di monitoraggio dei Carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) a tutela della salute pubblica. cronachedellacampania.it Maxi giro di merce contraffatta tra Napoli e Caserta: quattro misure cautelari, sequestrati oltre 44mila prodottiIndagine della Dda di Napoli su un presunto sistema di importazione e produzione di capi e profumi falsi nell’hinterland partenopeo. Ricavi stimati fino a 2 milioni di euro ... napolitoday.it Addio al grande Beppe #Savoldi, l'ex bomber del #Napoli ci ha lasciato Mister 2 miliardi aveva 79 anni, lutto nel mondo del calcio. Fu uno dei grandi colpi del Napoli di Corrado Ferlaino. Il commovente commento del figlio Gianluca: "Se ne è andato in alt - facebook.com facebook Beppe #Savoldi è morto, calcio in lutto: l'ex #Napoli, #Bologna e #Atalanta aveva 79 anni x.com