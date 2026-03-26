Il Napoli ha manifestato interesse nei confronti di Kerim Alajbegovic, giovane attaccante esterno bosniaco nato nel 2007 che attualmente gioca con il Salisburgo. La voce si è diffusa dopo le segnalazioni di Carlo Alvino, che ha più volte evidenziato le prestazioni del giocatore. L’attaccante è al centro di trattative e si valuta un possibile trasferimento nel club azzurro.

Kerim Alajbegovic finisce nel mirino del Napoli: l’attaccante esterno bosniaco del Salisburgo classe 2007 attira l’attenzione della dirigenza azzurra dopo le segnalazioni ripetute di Carlo Alvino. Ad annunciarlo è stato lui a Radio CRC. Alvino accende i riflettori: il segnale arriva da Radio CRC. Il giornalista Carlo Alvino ha tolto il velo su una pista di calciomercato che il Napoli sta seguendo con crescente interesse. Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Alvino ha rivelato: “Chi mi segue sa che ho segnalato da diverso tempo un calciatore fortissimo: Kerim Alajbegovic. Posso dire che qualcosa sul fronte Kerim Alajbegovic si è smosso a furia di ripetere questo nome”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, piovono conferme su Alajbegovic: l’annuncio di Alvino!

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