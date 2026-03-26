La 31ª giornata di Serie A si avvicina e si configura come il momento decisivo per la corsa allo scudetto, con Napoli e Milan impegnate in una sfida che potrebbe determinare il destino del campionato. Nel frattempo, l’attaccante belga ha deciso di rinunciare alla convocazione della nazionale del suo paese, una scelta che potrebbe influenzare la sua partecipazione alle prossime partite.

IL CROCEVIA DEL CAMPIONATO. La 31ª giornata di Serie A rappresenta lo snodo definitivo per la corsa Scudetto. Lunedì 6 aprile (giorno di Pasquetta, ore 20:45), lo Stadio Maradona ospiterà Napoli-Milan, una sfida che vale il ruolo di sfidante ufficiale dell’ Inter capolista. I nerazzurri, guidati da Chivu e reduci dalle frenate con Atalanta e Fiorentina, giocheranno 24 ore prima contro la Roma, potendo allungare il proprio vantaggio (attualmente di +6 sui rossoneri e +7 sugli azzurri di Antonio Conte ). Per preparare al meglio questo scontro decisivo, Romelu Lukaku ha concordato con la federazione del Belgio il rientro anticipato a Castel Volturno: nessun infortunio per il centravanti, ma la chiara volontà di saltare le amichevoli contro USA e Messico per ottimizzare la condizione fisica dopo una stagione travagliata. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli-Milan decide l’anti-Inter: gli scenari Scudetto e la scelta di Lukaku di rinunciare al Belgio

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