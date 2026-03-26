Durante la semifinale tra Macedonia del Nord e Danimarca, due giocatori del Napoli si troveranno contro, con Eljif Elmas che ha dichiarato di non essere amico di Hojlund per tutta la durata della partita. La sfida tra i due si svolgerà al Parken Stadium, dove si affronteranno in campo senza considerazioni di squadra.

Eljif Elmas affronta Rasmus Hojlund nella semifinale mondiale tra Macedonia del Nord e Danimarca: i due compagni di squadra al Napoli si sfideranno al Parken Stadium. Elmas e Hojlund: il patto prima del fischio d’inizio. Il centrocampista azzurro ha parlato prima del calcio d’inizio, riconoscendo la qualità dell’attaccante danese. “ Rasmus mi piace, è un ragazzo ancora molto giovane ma vanta già una grande esperienza internazionale in quanto ha giocato nel Manchester United ed anche nell’Atalanta dove si è messo in mostra prima di trasferirsi in Inghilterra. Il nostro legame nello spogliatoio è eccellente, siamo praticamente vicini di posto. Ammetto che abbiamo parlato di questa gara che ci vedrà di fronte con Danimarca e Macedonia del Nord. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Elmas sfida il compagno Hojlund: “Per 90 minuti non saremo amici”

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