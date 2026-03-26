A Napoli, il gip ha convalidato l’arresto di un uomo di 34 anni, accusato di aver causato un incidente stradale che ha provocato la morte di due persone lo scorso 22 marzo in corso Garibaldi. L’uomo, fermato poco dopo l’incidente, è ora ufficialmente in custodia e si trova sotto inchiesta per duplice omicidio stradale.

È stato convalidato dal gip di Napoli l’arresto del 34enne Giorgio Guarino, accusato di duplice omicidio stradale per l’incidente mortale avvenuto lo scorso 22 marzo in corso Garibaldi, nel cuore della città. L’uomo era alla guida di una Mercedes a noleggio quando ha investito le cittadine ucraine Zhanna Rubakha e Oksana Kotlova, provocandone la morte. Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo e dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, le due donne stavano attraversando la strada intorno alle 19:15, dirette verso via San Cosmo Fuori Porta Nolana. Giunte al centro della carreggiata, sono state travolte dall’auto guidata dal 34enne, che ha perso il controllo del veicolo terminando la corsa contro tre auto in sosta. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, duplice omicidio stradale a corso Garibaldi: convalidato l’arresto di Giorgio Guarino

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