È stato annunciato un corso gratuito dedicato alla battaglia di Austerlitz, che ripercorre l’ascesa dell’impero napoleonico. L’iniziativa, curata da Luca Ventura, si terrà presso l’Università delle LiberEtà in via Napoli 4 a Udine. Il corso si concentrerà sugli eventi storici legati alla battaglia, offrendo una panoramica dettagliata del conflitto e delle sue implicazioni storiche.

L'alba dell'impero di Napoleone raccontata nel corso NAPOLEONE ALLA BATTAGLIA DI AUSTERLITZ, a cura di LUCA VENTURA, presso la sede dell'Università delle LiberEtà in via Napoli 4 a Udine. Cosa aspettarsi: Le lezioni verteranno sul primo anno di vita dell’Impero napoleonico, che si concluse con la sconfitta della Terza Coalizione alla battaglia di Austerlitz il 2 dicembre 1805. Si analizzerà la campagna del 1805 volgendo l’attenzione agli uomini che vi presero parte, e al pensiero politico-militare di Napoleone che influenzò per molto tempo l’Europa e non solo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Napoleone alla battaglia di Austerlitz, un corso gratuito

Articoli correlati

Alfea cinematografica partner di un corso di formazione gratuito per addetto alla comunicazioneAl via un nuovo corso gratuito per addetto alla comunicazione, alla promozione di servizi e prodotti di una struttura pubblica o privata e alla...

Come Napoleone ha DISTRUTTO un esercito più grande con la pura strategia | Battaglia di Austerlitz

Una raccolta di contenuti su Napoleone alla battaglia di Austerlitz...

Temi più discussi: L'Aquila e il Leone: raffronto tra due eserciti; Waterloo non è dove pensi: viaggio nel campo che ha cambiato l’Europa (di P. Renzetti); Il Vidocq italiano al servizio del Papa Re; Sfida di pollo alla Marengo, serate nei i ristoranti tra cucina,tradizione e opere d’arte.

Pollo alla Marengo: ecco la ricetta del piatto porta fortuna di NapoleoneStando alla versione più accreditata, Dunand realizzò un piatto nato con ingredienti recuperati sul posto, in seguito, da ricetta rustica e locale, il pollo alla Marengo sarebbe poi stato arricchito e ... repubblica.it

L’eco di NapoleoneL’eco di Napoleone. Variazioni su un’epoca in rivoluzione Terzo concerto della rassegna Suoni e battaglie nell’Europa napoleonica con Eliana Grasso, pianoforte domenica 22 marzo 2026, ore 11. Palazzo ... lafolla.it

Eroe della Royal Navy e protagonista della vittoria contro Napoleone, Nelson è ricordato anche per le sue ultime parole: "Kiss me, Hardy". Ma cosa intendeva Un museo inglese riaccende il dibattito. - facebook.com facebook