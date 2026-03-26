Il 25 marzo è morta Nadia Crisafulli, ex direttrice generale di Patrigest, società di advisory e valuation del gruppo immobiliare Gabetti. La nota ufficiale del gruppo esprime dolore e definisce Crisafulli come una figura di riferimento e uno dei pilastri più importanti dell’azienda. La manager aveva ricoperto ruoli di rilievo nel settore immobiliare e nel management aziendale.

Era direttrice generale di Patrigest, del gruppo Gabetti. Il comunicato Crisafulli era stata nominata direttrice generale di Patrigest nel 2024. Laureata in Ingegneria edile e Architettura, è stata docente del master Real Estate Development e relatrice in numerosi convegni. È entrata in Patrigest nel 2008 come analyst. Nel 2010 è diventata Senior Analyst & City Planning Specialist, diventando responsabile della produzione delle analisi urbanistiche, della valorizzazione degli immobili e delle valutazioni di aree edificabili e asset da convertire. In seguito è diventata Project Manager e Operations Manager. Nel 2024 la nomina a direttrice generale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Nadia Crisafulli è morta: era top manager nel settore immobiliare

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