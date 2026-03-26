Nadia Battocletti ha concluso la prima metà della stagione sportiva con un risultato che le ha fatto raggiungere la posizione numero uno nel ranking mondiale. Dopo aver vinto una gara a Torun, ha ottenuto il doppio piazzamento nei ranking, consolidando così la sua leadership nella classifica internazionale. La sua performance si inserisce in un quadro di successi che definiscono il suo cammino agonistico attuale.

Nadia Battocletti ha completato la prima parte di stagione nel miglior modo possibile, laureandosi Campionessa del Mondo dei 3000 metri: alla sua prima vera annata agonistica con coinvolgimento nelle indoor, la fuoriclasse altoatesina è riuscita a imporsi sulla massima distanza in sala e ha conquistato un pregevole titolo iridato a Torun, presentandosi all’appuntamento da fresca primatista italiana. In precedenza aveva trionfato agli Europei di Cross, aveva dettato legge nel World Tour di cross country (il massimo circuito internazionale di corsa campestre) e aveva eguagliato il record nazionale dei 1500 metri, a riprova di una caratura tecnica sconfinata e di un talento, grazie a cui ha conquistato la medaglia d’argento sui 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nadia Battocletti numero 1 mondo! Il doppio ranking dopo il trionfo a Torun

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