La classe MX2 si prepara ad affrontare il terzo appuntamento del Mondiale 2026 in Svizzera, dopo i primi due round disputati in Argentina e in Spagna. Finora, nessun pilota ha dominato la classifica, con diversi atleti saliti sul podio nelle competizioni precedenti. La gara svizzera rappresenta un’occasione per alcuni di cercare di conquistare la leadership, mentre altri cercano punti utili per migliorare la posizione generale.

La classe MX2 è pronta a vivere in Svizzera il suo terzo appuntamento del Mondiale 2026. Dopo i primi due round in Argentina ed in Spagna, non si sono ancora delineati gli equilibri della classifica, con numerosi piloti che si sono alternati sul gradino più alto del podio nelle ultime gare. Il GP elvetico, in scena nel fine settimana, sarà fondamentale per capire le nuove gerarchie. Simon Langenfelder, con la sua KTM, ha dominato il GP di esordio in Argentina ma per una serie di motivi il tedesco non è poi riuscito a riconfermarsi una settimana fa, centrando comunque due terzi posti importanti. Il teutonico è ora chiamato ad una nuova prova di forza sul difficile circuito svizzero, nel tentativo di superare Camden McLellan, leader della classifica piloti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MX2, Simon Langenfelder vuole riprendersi in Svizzera la testa del Mondiale

Articoli correlati

Motocross, Simon Laengenfelder fa sua Gara-1 del GP d’Argentina di MX2. Ottavo Valerio LataSimon Laengenfelder riparte da dove aveva lasciato nella scorsa stagione, ovvero dalla vittoria.

Motocross, Simon Laengenfelder vince anche Gara-2 e fa suo il GP d’Argentina di MX2Un impeccabile Simon Laengenfelder si è aggiudicato anche Gara-2 del Gran Premio di Argentina, e ha messo le mani sull’appuntamento d’esordio del...

Tutto quello che riguarda Simon Langenfelder

Discussioni sull' argomento Motocross, GP Andalucia 2026: orari MX2 e MXGP, tv, programma, streaming; MXGP di Andalusia: qualifiche sotto il segno dei Coenen; MXGP 2026 rd.2 - Tutti gli orari del GP di Andalusia. Si corre a Almonte; MX2: Laengenfelder cerca il bis al GP di Andalucia. Coenen a caccia di risposte.

Motocross, Mannini (TM-125), Langenfelder (KTM-MX2) e Gajser (Honda-MX1) i vincitori di giornataArezzo, 17 febbraio 2025 – Mannini (TM-125), Langenfelder (KTM-MX2) e Gajser (Honda-MX1) i vincitori di giornata Sole, pubblico, spettacolo: il motocross trionfa al Miravalle di Montevarchi Oltre ... lanazione.it

Finite le prime manche ad Almonte per il GP di Andalusia. In MX2 bella vittoria per il padrone di casa Guillem Farres che tiene dietro fino al traguardo il suo compagno di squadra Mc Lellan, terzo posto per la tabella rossa Simon Langenfelder. Caduto mentre e - facebook.com facebook