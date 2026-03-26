Mussolini vs Manzini al Grande Fratello | La lite più esplosiva della stagione

Da gossipnews.tv 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Casa del Grande Fratello Vip si è verificato un acceso confronto tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini. Durante il diverbio, sono state pronunciate accuse di falsità e sono stati compiuti gesti considerati minacciosi, con entrambi i partecipanti che hanno manifestato orgoglio ferito. La discussione ha attirato l’attenzione di altri coinquilini e spettatori presenti in studio.

La Casa del Grande Fratello Vip diventa un ring: Alessandra Mussolini e Francesca Manzini si scontrano senza esclusione di colpi tra accuse di falsità, gesti minacciosi e orgoglio ferito. Qualcosa si è rotto in modo irreparabile tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini all’interno della Casa del Grande Fratello. Quello che sembrava un semplice attrito tra due personalità forti si è trasformato in uno scontro frontale, violento nel tono e carico di rancore. Un episodio che ha scosso tutti i concorrenti e che difficilmente sarà dimenticato nel corso di questa edizione. Le prime accuse: “È cattiveria gratuita”. Tutto è iniziato dopo una puntata serale, quando Francesca Manzini si è sfogata con alcuni coinquilini, scegliendo parole durissime per descrivere il comportamento della Mussolini. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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