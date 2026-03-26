Mussolini vs Manzini al Grande Fratello | La lite più esplosiva della stagione

Nella Casa del Grande Fratello Vip si è verificato un acceso confronto tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini. Durante il diverbio, sono state pronunciate accuse di falsità e sono stati compiuti gesti considerati minacciosi, con entrambi i partecipanti che hanno manifestato orgoglio ferito. La discussione ha attirato l’attenzione di altri coinquilini e spettatori presenti in studio.

La Casa del Grande Fratello Vip diventa un ring: Alessandra Mussolini e Francesca Manzini si scontrano senza esclusione di colpi tra accuse di falsità, gesti minacciosi e orgoglio ferito. Qualcosa si è rotto in modo irreparabile tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini all’interno della Casa del Grande Fratello. Quello che sembrava un semplice attrito tra due personalità forti si è trasformato in uno scontro frontale, violento nel tono e carico di rancore. Un episodio che ha scosso tutti i concorrenti e che difficilmente sarà dimenticato nel corso di questa edizione. Le prime accuse: “È cattiveria gratuita”. Tutto è iniziato dopo una puntata serale, quando Francesca Manzini si è sfogata con alcuni coinquilini, scegliendo parole durissime per descrivere il comportamento della Mussolini. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Mussolini vs Manzini al Grande Fratello: La lite più esplosiva della stagione Articoli correlati Grande Fratello Vip, le pagelle della prima puntata: Ilary Blasi esplosiva (9), tutti contro la Volpe (6), Mussolini show (7)L’attesa ormai è finita: il Grande Fratello Vip è finalmente tornato in onda con Ilary Blasi alla guida. Leggi anche: Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini contro Francesca Manzini: “Mi vuoi menare? Fallo” Contenuti utili per approfondire Grande Fratello Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Le pillole della discordia: Alessandra Mussolini vs Adriana Volpe Video; La grave accusa di Alessandra Mussolini a Francesca Manzini: Mi vuoi menare? Fallo; Canale 5, da stasera Grande Fratello Vip con Volpe, Manzini, Berry, Mussolini, Todaro, Elia...; GfVip, le pagelle: Selvaggia Lucarelli perde il graffio (5,5), Alessandra Mussolini canta in giapponese (8,5), Manzini che pesantezza... Tensione al Grande Fratello Vip: diverbio tra Alessandra Mussolini e Francesca ManziniDopo la puntata del reality le due protagoniste si scontrano più volte: tra gesti, accuse e richieste di scuse la situazione resta irrisolta ... notizie.it Il grave gesto di Francesca Manzini al Grande Fratello Vip 2026: Mussolini vuota il sacco – VIDEOTensione al Grande Fratello Vip tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini: spunta il racconto di un gesto sopra le righe e volano accuse anche sul comportamento in Casa. gay.it «Ci sarebbe una sorta di ultimatum: ancora sette giorni e poi, mercoledì prossimo, il Biscione deciderà definitivamente, dati alla mano, quale destino riservare al programma… Se non cresce, a rischio due settimane…» Il Grande Fratello Vip sta vivendo un mo - facebook.com facebook "Grande Fratello Vip", Lucia Ilardo non accetta la nomination di Renato Bianciardi: "Non ha senso" #luciailardo x.com