La musica viene spesso considerata un modo per comunicare, capace di trasmettere messaggi e riflettere il mondo circostante. Attraverso l’ascolto, si può percepire un contenuto che va oltre le parole, offrendo uno sguardo sulla società e sulle emozioni collettive. Questa forma di espressione artistica permette di condividere idee e sentimenti, arricchendo il modo in cui si interpreta e si comprende il contesto sociale.

Ad un certo punto ci siamo posti una domanda. Oltre a guardare un’opera d’arte, osservarla, analizzarla, possiamo ascoltare qualcosa che trasmetta un messaggio, che ci aiuti a capire il mondo e la società? La risposta è si! La musica! La musica è un modo per comunicare. Serve a raccontare le proprie esperienze, esprimere le opinioni, spronandoci a fare del nostro meglio per un mondo migliore. Riuscire a capire il meccanismo che lega il linguaggio musicale, fatto di note, pentagramma e pause è difficile, ma farsi ispirare dalla musica è facilissimo. Lasciarsi andare in un flusso di parole, rime, strofe ci porta a “reppare” su una base ritmica. Ed è cosi che nasce il Rap, genere musicale usato come strumento di riscatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musica è comunicare con creatività

Articoli correlati

Comunicare la creatività nel progetto architettonicoIn un panorama professionale sempre più competitivo e interconnesso, la capacità di raccontare il proprio lavoro è diventata una competenza...

Con la musica e con la creatività. Lucio ci ha insegnato a essere LiberiBaroncini Quella volta in cui Lucio disse che "il riconoscimento Unesco di Bologna città della musica dovrebbe far prendere coscienza a tutti,...

L'UNICA COSA che un CREATIVO DEVE allenare OGGI

Altri aggiornamenti su Musica è comunicare con creatività

Temi più discussi: Musica è comunicare con creatività; DAMS Music Festival: musica in comunicazione al Teatro Palladium; Sei. Intervista a Chiarè; Subsonica, l'album Terre Rare: La musica va oltre la comunicazione, è connessione.

Damat Drummer: 'La musica di strada mi ha insegnato a comunicare con le persone'David D’Amato, in arte Damat Drummer, è uno street artist, un giovane compositore e percussionista. È nato a Modena nel 1994 ed ha iniziato a suonare le pentole di sua madre sin da piccolo. In ... it.blastingnews.com

La musica è libertà: non si fa arte per vendere ma per comunicare qualcosaDaniela Giordano, direttrice del Politecnico delle Arti di Bergamo: Per trasformare la passione in professione servono impegno, studio e metodo Ogni anno il 21 giugno è la Festa della Musica. Questa ... bergamonews.it

Giorgia in tour a Milano, bravissima, bellissima e scatenata al suono della sua musica - facebook.com facebook

Le lingue, la poesia, la musica. Chi è Chiara Mocchi, accoltellata da un suo alunno di 13 anni x.com