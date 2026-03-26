Lorenzo Musetti mantiene la posizione tra i primi cinque del ranking ATP, avvicinandosi a Djokovic. A Miami, invece, Cobolli rischia di essere sorpassato nella classifica generale. Musetti non ha preso parte al torneo a causa di un problema fisico. La classifica ATP si evolve con i risultati dei tennisti durante le competizioni.

Lorenzo Musetti non ha partecipato al Masters 1000 di Miami a causa di un problema fisico accusato alla vigilia del torneo, ma è riuscito comunque a conservare il quinto posto nel ranking ATP: il toscano doveva onorare una cambiale di 100 punti, i suoi immediati inseguitori in classifica sono usciti ai primi turni sul cemento statunitense e il 24enne ha conservato la prestigiosa permanenza nella top-5. L’azzurro si trova a quota 4.265 punti e ha anche accorciato le distanze sul serbo Novak Djokovic (4.720, ha scartato i 650 punti derivanti dalla finale disputata dodici mesi fa in Florida), mentre alle sue spalle si trovano l’australiano Alex de Minaur (4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Musetti conserva la top-5 e si avvicina a Djokovic, Cobolli rischia un sorpasso a Miami: gli scenari del ranking ATP

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