Mr Oro dal territorio ai social fino alla tv

Il 2 aprile alle 21:25 su Dmax va in onda “Tutto ha un prezzo”, il nuovo programma dedicato a Mr. Oro. Il format approfondisce il percorso del personaggio, che si è fatto conoscere attraverso i social, la televisione e il territorio. La puntata analizza le sue attività e il suo coinvolgimento nel mondo del web.

Il fenomeno del web sbarca su Dmax giovedì 2 aprile alle ore 21:25 “Tutto ha un prezzo”: dentro il mondo di Mr. Oro, tra business, social e televisione Entrare nel mondo di Mr.Oro significa attraversare una realtà dove il valore non è mai solo quello scritto sulla bilancia. Dietro il banco, però, non c’è solo un imprenditore: c’è un personaggio, una visione, e soprattutto una storia. “All’inizio non c’era nessun personaggio”, racconta. “C’era solo la voglia di lavorare e di costruire qualcosa di mio”. Mr. Oro D’oro, da dove parte tutto? “Da zero. Come tanti. Ho iniziato in un settore difficile, spesso visto con diffidenza. Ma proprio lì ho capito che serviva fare le cose in modo diverso: più trasparenza, più comunicazione, più fiducia”. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mr. Oro, dal territorio ai social fino alla tv Articoli correlati Mr.Oro d’Oro tra social e TV: il volto mediatico della compravendita di preziosiDal banco alla telecamera: la nascita di un personaggio pubblico Per anni il settore dei compro oro è rimasto nascosto, quasi nell’ombra. She left her poor ex, 7 years later her daughter asks the billionaire for help!