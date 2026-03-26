Mps revoca le deleghe all' ad Lovaglio

Il consiglio di amministrazione di una banca italiana ha revocato le deleghe all’amministratore delegato dopo tre valutazioni tecnico-legali. La decisione è arrivata a seguito della scelta del dirigente di candidarsi nuovamente alla guida dell'istituto con una lista proposta da una famiglia imprenditoriale. La questione riguarda anche la presentazione di una terza lista di candidati per il rinnovo del consiglio.

Al terzo round di valutazioni tecnico-legali, il cda del Monte dei Paschi ha revocato le deleghe di amministratore delegato a Luigi Lovaglio dopo la sua decisione di correre per il rinnovo del board con una terza lista presentata dalla Plt della famiglia Tortora che lo propone al timone. Lo ha anche sospeso dalle funzioni di direttore generale. Il consiglio ha così avocato a sé tutti i relativi poteri e, si legge in una nota, ha «affidato la gestione delle attività ordinarie, fino all'assemblea del 15 aprile, al vice direttore generale vicario, Maurizio Bai, garantendo così la piena continuità delle attività della banca». La riunione, aggiornata per due volte nei giorni scorsi sulla parte relativa all'istruttoria del caso Lovaglio, è iniziata in mattinata ed è andata avanti fino all'ora di cena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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