Mozzoni incassa il sostegno di Azione
Azione ha annunciato ufficialmente il proprio supporto alla candidatura di Nicola Mozzoni, interrompendo così una fase di incertezza. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e rappresenta un passo concreto nel percorso elettorale del politico. La scelta è stata condivisa con i membri del partito e pubblicamente confermata attraverso un comunicato ufficiale.
Azione rompe gli indugi e decide di sostenere Nicola Mozzoni, consegnando alla sua candidatura un secondo tassello politico formale, dopo l’endorsement di Noi Moderati, e contribuendo a definire, sia pure ancora in modo ufficioso, la geografia delle liste che potrebbero accompagnarlo nella corsa al Comune. Il dato nuovo, politicamente rilevante, è proprio questo: attorno al presidente degli albergatori comincia a prendere consistenza un’area composita, nella quale si mescolano partiti, civiche e pezzi di centro. In un quadro che, nelle ultime settimane, è rimasto segnato dall’assenza di una sintesi definitiva nel centrodestra sambenedettese. Il movimento centrista parla di un accordo programmatico costruito per offrire alla città un’alternativa seria, competente e pragmatica, lontana dalle spinte populiste e dall’immobilismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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