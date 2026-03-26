Mozzoni incassa il sostegno di Azione

Azione ha annunciato ufficialmente il proprio supporto alla candidatura di Nicola Mozzoni, interrompendo così una fase di incertezza. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e rappresenta un passo concreto nel percorso elettorale del politico. La scelta è stata condivisa con i membri del partito e pubblicamente confermata attraverso un comunicato ufficiale.

Azione rompe gli indugi e decide di sostenere Nicola Mozzoni, consegnando alla sua candidatura un secondo tassello politico formale, dopo l’endorsement di Noi Moderati, e contribuendo a definire, sia pure ancora in modo ufficioso, la geografia delle liste che potrebbero accompagnarlo nella corsa al Comune. Il dato nuovo, politicamente rilevante, è proprio questo: attorno al presidente degli albergatori comincia a prendere consistenza un’area composita, nella quale si mescolano partiti, civiche e pezzi di centro. In un quadro che, nelle ultime settimane, è rimasto segnato dall’assenza di una sintesi definitiva nel centrodestra sambenedettese. Il movimento centrista parla di un accordo programmatico costruito per offrire alla città un’alternativa seria, competente e pragmatica, lontana dalle spinte populiste e dall’immobilismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mozzoni incassa il sostegno di Azione Articoli correlati Centrodestra, Donati in pole. Mozzoni in forseLa figura di Sandro Donati torna al centro della partita elettorale sambenedettese. Venezuela, Netanyahu si congratula con Trump: "Pieno sostegno ad azione Usa per ripristinare libertà"Israele offre “pieno sostegno all’ azione decisiva” degli Stati Uniti nel catturare il leader venezuelano, Nicolas Maduro. Approfondimenti e contenuti su Mozzoni incassa Argomenti discussi: Caos centrodestra, c’è la rottura su Mozzoni; San Benedetto, corsa alla poltrona da sindaco: Mozzoni incassa nuovi sì, ora c'è anche Bollettini. Solo Forza Italia non ci sta.