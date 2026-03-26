Movimenti sospetti nella notte poi la fuga | nei copertoni 11 chili di stupefacente

Nella notte, sono stati segnalati movimenti sospetti in un’area della città e poco dopo si è verificata una fuga. Durante un controllo, le forze dell’ordine hanno trovato un’auto con pneumatici pieni di droga. L’automobilista, un uomo di 36 anni di nazionalità nigeriana, è stato arrestato e ha pattuito una condanna a quasi tre anni di reclusione. La sostanza sequestrata consisteva in 11 chili di stupefacente.

I Carabinieri di Ponte San Giovanni hanno intercettato due auto che procedevano a bassa velocità. Uno dei tre imputati, un 36enne, ha patteggiato 2 anni e 10 mes Pneumatici dell’auto pieni di droga, l’automobilista patteggia una condanna a 2 anni e 10 mesi. Protagonista della vicenda un nigeriano di 36 anni, ritenuto coinvolto in un episodio di spaccio di stupefacenti nella zona di Ponte San Giovanni, a Perugia. L’uomo, difeso dall’avvocato Vincenzo Bochicchio, ha patteggiato la pena nell’ambito dell’udienza preliminare. L’indagine trae origine da un intervento dei Carabinieri nella notte del 13 ottobre 2025, quando una pattuglia della... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Movimenti sospetti nella notte, poi la fuga: nei copertoni 11 chili di stupefacente Articoli correlati Allarme all’ex Cavarzerani: movimenti sospetti fanno scattare l’intervento nella notteDodici stranieri trovati all’interno della struttura di accoglienza senza autorizzazione. Spinaceto, colpi di pistola nella notte: la chiamata al 112, i rumori sospetti e l’auto in fugaRoma, 29 gennaio 2026 – Si aggirava tra le porte di un condominio, vestito di nero, con il cappuccio calato sul volto e lo sguardo fisso sulle... Approfondimenti e contenuti su Movimenti sospetti Discussioni sull' argomento Movimenti sospetti nella foce del Fiume Irno, possibile luogo di spaccio: la denuncia; Sanluri, sorpreso a rubare in un’abitazione fornisce false generalità e tenta di corrompere i carabinieri per sfuggire all’arresto: in manette; In strada contro i furti, 120 persone identificate dai carabinieri in una notte; Sorpreso mentre tenta di introdursi in una casa: i carabinieri sventano il furto. Le 6 operazioni sospette sul conto corrente che allertano il FiscoIndagini bancarie, non tutti i movimenti sono uguali. Ecco le operazioni sospette che allertano il Fisco e cosa controlla davvero l’Agenzia delle Entrate. msn.com Segnalati da alcuni agricoltori movimenti sospetti in campagna, i carabinieri organizzano un servizio di osservazione e sorprendono due uomini mentre recuperano droga nascosta nel terreno - facebook.com facebook Da Maduro all’Iran, quei movimenti sospetti che anticipano gli annunci di Trump. È insider trading x.com