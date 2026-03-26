Il Gran Premio delle Americhe di MotoGP si svolge nel circuito di Austin, in Texas, e da quest'anno l'evento si svolge in modo diverso rispetto al resto del mondiale. Dal 2023, le gare disputate in Texas risultano slegate dal calendario ufficiale e dai risultati delle altre tappe del campionato. Questa distinzione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e gli spettatori.

Uno dei temi forti dell’imminente Gran Premio delle Americhe di MotoGP è rappresentato dall’ estemporaneità generalmente proposta dall’esito delle gare nell’autodromo di Austin. Negli ultimi anni, infatti, il risultato del GP texano è stato letteralmente sui generis, poiché è sovente stato anomalo se rapportato a quanto visto nel resto della stagione. Il Circuit of the Americas è stato uno dei contesti in cui l’egemonia di Marc Marquez è stata più marcata. El Trueno de Cervera vi ha trionfato 7 volte nelle prime 8 edizioni, mancando il successo solo a causa di una caduta, quando peraltro era in testa. Tuttavia, la supremazia dello spagnolo è venuta meno e nessuno ne ha veramente ereditato lo scettro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, l’anomalia di Austin. Dal 2023 quanto avviene in Texas è slegato dal resto del Mondiale!

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