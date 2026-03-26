La tredicesima edizione del Gran Premio delle Americhe di MotoGP si tiene ad Austin, in Texas, con tutte le gare disputate finora sulla pista locale. Durante la competizione, si è verificato un sorpasso particolarmente deciso in curva 12, che ha attirato l’attenzione degli appassionati. La gara si svolge sulla stessa pista che ha ospitato le edizioni precedenti, senza variazioni significative nel tracciato.

La MotoGP sbarca in Texas per la tredicesima edizione del GP Americhe, tutte andate in scena ad Austin. Negli Usa il Mondiale ha gareggiato anche a Laguna Seca (15 volte), a Indianapolis (8) e a Daytona (2). In questo week-end Austin ospita anche il primo dei 6 round stagionali della Harley-Davidson Bagger World Cup che ha preso il posto della defunta MotoE. Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, il Circuit of the Americas da 5,513 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 3 pur avendo 9 frenate al giro: 4 sono della categoria High, 3 Medium e 2 Low. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP in Texas: ad Austin la super staccata è in curva 12

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