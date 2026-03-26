Ultimo weekend per visitare la mostra olimpica internazionale "Comunicare lo sport. Dal Francobollo all'hashtag" e scoprire le collezioni esclusive di francobolli di Cortina 1956 e tutti i manifesti ufficiali delle Olimpiadi estive e invernali moderne, dal 1896 al 2026, le mascotte e tanto ancora! Per chiudere in bellezza, abbiamo organizzato delle visite guidate speciali gratuite per tutto il fine settimana: È comunque quando volete siamo sempre presenti per raccontarvi l’evoluzione della comunicazione attraverso l’evoluzione dell’Olimpismo, in italiano come in francese! Ti aspettiamo per farti scoprire i segreti dell'Olimpismo e della comunicazione sportiva! 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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