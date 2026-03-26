morto giuseppe savoldi il grande bomber dal trasferimento record

È morto Giuseppe Savoldi, attaccante che ha giocato con le maglie di Atalanta, Bologna e Napoli. Negli anni ’70 il suo trasferimento dai rossoblu agli azzurri è stato al centro dell’attenzione per il suo elevato costo. La sua carriera si è svolta principalmente in Italia, dove si è distinto come uno dei bomber di riferimento.

Il calcio italiano è in lutto per la morte di Giuseppe Savoldi, il bomber che vestì le maglie di Atalanta, Bologna e Napoli e che negli anni ’70 diventò famoso per il costo del suo trasferimento dai rossoblu agli azzurri. Morto Giuseppe Savoldi (Ansa Foto) – calciomercato.it Il suo cartellino venne pagato circa 2 miliardi di lire da parte del Napoli che si assicurò quello che ai tempi era uno dei migliori attaccanti italiani. Si è spento oggi, all’età di 79 anni, dopo una lunga malattia con il figlio che ha annunciato la sua morte sui social: “Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe”. Visualizza questo post su Instagram ... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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