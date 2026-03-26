Morto Enzo Mariani titolare delle concessionare Progetto Auto

È deceduto il titolare delle concessionarie Progetto Auto, figura nota nel settore dell'automotive in Abruzzo. La notizia è stata resa nota ufficialmente da fonti aziendali, senza ulteriori dettagli sulle cause o sulle circostanze della morte. La sua scomparsa ha suscitato reazioni tra i colleghi e i clienti della rete di concessionarie.

Lutto nel settore dell'automotive abruzzese per la scomparsa di Enzo Mariani, titolare delle concessionarie Progetto Auto.L'imprenditore di Roseto degli Abruzzi è scomparso all'età di 72 anni. Dopo la storica sede rosetana negli ultimi anni aveva aperto diverse sedi anche a Pescara oltre ad avere acquisito la My Car Hyundai a Villa Raspa di Spoltore. Negli ultimi mesi aveva aperto una grande sede con diversi marchi, come Mg, Mazda e Hyundai, in via Tiburtina Valeria. La notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro e numerosi sono stati i messaggi di cordoglio condivisi per un imprenditore stimato e apprezzato da tutti, soprattutto dai suoi collaboratori. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Morto Enzo Mariani, titolare delle concessionare Progetto Auto Articoli correlati Rebecca Mariani titolare contro il Canada! La figlia del dt debutta alle Olimpiadi: la causa della sostituzioneSi era generata una grossa polemica in seno alla Nazionale Italiana di curling femminile in avvicinamento alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina... Investito in scooter a Montesacro, morto in un incidente il militante di Fratelli d’Italia Renzo MarianiRenzo Mariani è deceduto al Policlinico Umberto I di Roma dopo un incidente su viale Jonio.