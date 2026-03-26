Morto Beppe Savoldi perché era chiamato Mister 2 miliardi

È morto all’età di 79 anni Beppe Savoldi, noto come Mister 2 miliardi. La notizia è stata resa nota dal figlio Gianluca attraverso un messaggio pubblicato sui social network. Savoldi era conosciuto nel mondo del calcio, ma le circostanze della sua morte non sono state rese pubbliche.

Beppe Savoldi è morto all’età di 79 anni. La notizia è stata comunicata dal figlio Gianluca con un messaggio pubblicato sui social. Savoldi è stato uno degli attaccanti più rappresentativi del calcio italiano degli anni ’70, lasciando un segno importante tra Atalanta, Bologna e Napoli. Nato in provincia di Bergamo, Savoldi ha iniziato la carriera con l’Atalanta prima di affermarsi con il Bologna, squadra con cui si è imposto come uno dei centravanti più affidabili del campionato. Nel corso della carriera è diventato uno dei marcatori più prolifici della Serie A, con 168 gol complessivi. Perché era chiamato Mister 2 miliardi. Il soprannome “Mister 2 miliardi” nasce nel 1975, anno in cui il Napoli acquistò Savoldi dal Bologna per circa 2 miliardi di lire. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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