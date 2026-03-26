A Rogoredo, quartiere della periferia milanese, si è verificato un episodio che ha portato alla richiesta di una condanna a sei anni per due vigilantes coinvolti. L’evento ha attirato l’attenzione dell’autorità giudiziaria, che ha analizzato i fatti accaduti nel luogo e le responsabilità dei due soggetti. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini più ampio sulla sicurezza nella zona.

Nel cuore pulsante della periferia milanese, a Rogoredo, si è consumata una tragedia che ha messo in luce le fragilità del tessuto sociale lombardo. Il 34enne Giovanni Sala ha perso la vita durante un’interazione con due guardie giurate presso la sede di, un evento che ora porta alla richiesta di condanne severe da parte della procura. La vicenda, scoppiata nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023, vede oggi il pubblico ministero Alessandro Gobbis chiedere sei anni di reclusione per l’imputato principale e quattro anni e mezzo per il complice, accusati di omicidio preterintenzionale. La narrazione ufficiale sottolinea come la vittima non rappresentasse una minaccia fisica reale, ma fosse solo molesta e petulante, esasperando gli operatori di sicurezza fino al punto critico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Morte a Rogoredo: 6 anni chiesti per i vigilantes

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