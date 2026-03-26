Una funzionaria regionale è deceduta dopo essere stata schiacciata da una palma caduta in piazza Paolo da Novi, a Genova, il 12 marzo 2025. La consulente del pubblico ministero ha dichiarato che la causa dell’incidente risulta dalla mancanza di adeguata custodia, monitoraggi e misure di sicurezza insufficienti relative alla pianta.

Illustrata in aula la perizia sulla tragedia del 12 marzo 2025 in cui morì la funzionaria regionale Francesca Testino. Indagate dodici persone tra dipendenti ed ex dipendenti Aster e un consulente esterno Sarebbe venuta meno la custodia della palma caduta il 12 marzo 2025 in piazza Paolo da Novi, a Genova, provocando la morte della funzionaria regionale Francesca Testino. È questa la conclusione centrale della perizia illustrata oggi in aula dal consulente della procura, Cristina Nali, ordinario di Patologia vegetale e direttrice del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa, nell’ambito dell’incidente probatorio coordinato dal pubblico ministero Fabrizio Givri. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Morta schiacciata da una palma, per la consulente del pm "Venne meno la custodia, monitoraggi e misure di sicurezza insufficienti"

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