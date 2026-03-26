Una donna di 55 anni, affetta da sclerosi multipla, è deceduta nella sua abitazione. La donna aveva scelto di porre fine alla propria vita attraverso un suicidio assistito, utilizzando un dispositivo a comando oculare. La decisione è stata presa in accordo con le procedure previste dalla legge, e il decesso è avvenuto senza complicazioni.

Libera, la 55enne toscana affetta da sclerosi multipla, è morta a casa sua, oggi, a seguito della autosomministrazione di un farmaco letale tramite il dispositivo con comando oculare che era stato appositamente predisposto dal Cnr, per consentirle di azionare l’infusione endovenosa del farmaco per il fine vita. Due anni fa aveva iniziato la battaglia per il suicidio assistito. Il commento del Segretario generale della CEI, Mons. Giuseppe Baturi. Servizio di Lucia Ascione RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Morta Libera, suicidio assistito con dispositivo a comando oculare

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