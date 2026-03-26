Morengo il Comune vince la causa presentata da un’ex dipendente

Il Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, ha respinto la richiesta di un’ ex dipendente di Morengo, che chiedeva il riconoscimento di un incentivo tecnico. La causa era stata avviata dall’azienda per contestare la richiesta avanzata dalla lavoratrice. La decisione del tribunale ha confermato la posizione del Comune in questa vertenza legale.

Morengo. Il Comune vince la causa davanti al Tribunale di Bergamo – sezione lavoro presentata da un’ ex dipendente che chiedeva il riconoscimento di un incentivo tecnico. Il giudice ha respinto la richiesta, confermando quanto sostenuto dall’amministrazione: la somma non era dovuta. La vicenda risale a qualche anno fa, quando la dipendente aveva avanzato la richiesta. Il Comune si è quindi costituito in giudizio per difendere il proprio operato e la correttezza adottata per lo svolgimento delle procedure. La sentenza, definitiva in quanto sono scaduti i termini per un eventuale ricorso, prevede la compensazione delle spese. In sostanza, ognuno dovrà pagare i propri legali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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