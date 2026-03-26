Il panorama degli action game si prepara ad accogliere una nuova produzione dal forte carattere stilistico. Durante l’ Xbox Partner Preview è stato annunciato MOOSA: Dirty Fate, un titolo che prende chiaramente ispirazione dal sistema di combattimento tecnico e impegnativo reso celebre da Sekiro: Shadows Die Twice. Il progetto è sviluppato dallo studio coreano Iggymob e punta a fondere combattimenti brutali, una narrazione cupa e un’ambientazione storica ricca di folklore. Il trailer di presentazione ha mostrato sequenze intense, suggerendo un mondo oscuro e misterioso in cui storia e leggenda si intrecciano. Il gioco è ambientato nella Corea del XVII secolo, un periodo storico turbolento che viene reinterpretato attraverso una prospettiva fantastica. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - MOOSA: Dirty Fate, annunciato il nuovo action che trae ispirazione da Sekiro

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