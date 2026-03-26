MOOSA | Dirty Fate annunciato il nuovo action che trae ispirazione da Sekiro
Il panorama degli action game si prepara ad accogliere una nuova produzione dal forte carattere stilistico. Durante l’ Xbox Partner Preview è stato annunciato MOOSA: Dirty Fate, un titolo che prende chiaramente ispirazione dal sistema di combattimento tecnico e impegnativo reso celebre da Sekiro: Shadows Die Twice. Il progetto è sviluppato dallo studio coreano Iggymob e punta a fondere combattimenti brutali, una narrazione cupa e un’ambientazione storica ricca di folklore. Il trailer di presentazione ha mostrato sequenze intense, suggerendo un mondo oscuro e misterioso in cui storia e leggenda si intrecciano. Il gioco è ambientato nella Corea del XVII secolo, un periodo storico turbolento che viene reinterpretato attraverso una prospettiva fantastica. 🔗 Leggi su Game-experience.it
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