Monza invasa da animali giganti ma in cartapesta

A Monza, la città si riempie di animali giganti, realizzati interamente in cartapesta. Questi modelli sono stati creati dai ragazzi autistici di FacciaVista, un’associazione che si occupa di progetti educativi e terapeutici. Le sculture, alte e dettagliate, sono visibili in diversi punti della città, attirando l’attenzione dei passanti e suscitando curiosità.

Sono grandi, alti e molto speciali. Sono gli animali in cartapesta realizzati dai ragazzi autistici di FacciaVista. Una mostra unica quella che verrà inaugurata a Monza il 2 aprile, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. L’appuntamento è alle 18.30, alla Galleria Montrasio Arte (via De Amicis 19) che ospiterà le grandi opere realizzate dai ragazzi di FacciaVista. Un laboratorio molto speciale. Un laboratorio dove alcuni giovani ragazzi e ragazze con autismo danno libero sfogo alla loro straordinaria creatività dando vita a opere d’arte. Lo avevano fatto alcuni anni fa con una collettiva nella Villa Reale di Monza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Monza invasa da animali giganti (ma in cartapesta) Articoli correlati Carnevale, cena chianina con i giganti di cartapestaIl Carnevale di Foiano è un evento molto atteso da tutti gli abitanti del paese: questa festività è considerata la più antica della nostra tradizione... Leggi anche: Siena invasa da animali selvatici. Branco di lupi in viale Toselli, cinghiali lungo viale Sclavo