Montepaschi | Board revoca deleghe all’Ad Lovaglio Sale tensione per Assemblea

Il consiglio di amministrazione di Montepaschi ha revocato le deleghe all’amministratore delegato, Luigi Lovaglio. La decisione è stata comunicata in un comunicato ufficiale e ha portato a un aumento delle tensioni in vista dell’assemblea degli azionisti, prevista nei prossimi giorni. Lovaglio, che aveva guidato la banca nel processo di risanamento, non ricoprirà più il ruolo di amministratore delegato.

Luigi Lovaglio, il manager che ha guidato Banca Monte dei Paschi di Siena nel risanamento degli ultimi anni, non è più alla guida della banca senese. Il consiglio di amministrazione ha infatti revocato i poteri dell'Ad, e lo ha sospeso dalle mansioni di direttore generale, dopo la decisione di Lovaglio di candidarsi per un nuovo mandato senza l'appoggio dei consiglieri uscenti. La decisione del Board Il CdA ha preso la decisione "tenuto conto dell'inserimento di Luigi Lovaglio, quale candidato amministratore delegato, nella lista che si candida ad eleggere la maggioranza degli amministratori presentata da PLT Holding". 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Montepaschi: Board revoca deleghe all’Ad Lovaglio. Sale tensione per Assemblea Articoli correlati Mps revoca le deleghe all'ad LovaglioAl terzo round di valutazioni tecnico-legali, il cda del Monte dei Paschi ha revocato le deleghe di amministratore delegato a Luigi Lovaglio dopo la... Leggi anche: Mps, Lovaglio non si dimette. E il cda gli revoca le deleghe Aggiornamenti e notizie su Montepaschi Board revoca deleghe all'Ad... Temi più discussi: MPS: Lovaglio in uscita, come cambia la governance di Siena; Mps, il cda revoca le deleghe a Lovaglio: sospeso dalla carica di Dg; Mps revoca le deleghe all'ad Lovaglio; MPS: il CdA revoca le deleghe al CEO Lovaglio, che resta in carica come consigliere. Montepaschi: Board revoca deleghe Ad a Lovaglio. Sale tensione per AssembleaIl punto sugli ultimi avvicendamenti al vertice della banca senese in vista della prossima Assemblea degli azionisti ... quifinanza.it Mps, il cda revoca le deleghe a Lovaglio: sospeso dalla carica di DgIl Cda di Mps ha revocato le deleghe da ceo a Luigi Lovaglio e lo ha sospeso anche dalla carica di direttore generale della banca. È quanto appreso da fonti ... lapresse.it Atteso il verdetto su Lovaglio, che non rinuncia alla sfida. Fissata per il 15 aprile l’assemblea dei soci Leggi l'articolo #Montepaschi - facebook.com facebook Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #22marzo: #Spread di #guerra, #BTp i più colpiti. #MontePaschi, Plt Holding presenta lista con #Lovaglio ad e #Bisoni presidente. #Dubai, l’indice immobiliare giù del 25% #buonalettura #primapagina x.com