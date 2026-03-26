Monte Piazzo tunnel orobico e uscita SS38 a Morbegno | le idee Patrizio Del Nero

Il sindaco di Morbegno ha nuovamente evidenziato la necessità di interventi infrastrutturali per migliorare l’accessibilità nella provincia di Sondrio. In particolare, sono stati menzionati il tunnel orobico, il collegamento di Monte Piazzo e l’uscita della SS38, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti e stimolare lo sviluppo locale. Le proposte sono state presentate come priorità per il territorio.

Il sindaco rilancia la viabilità provinciale: dalla sicurezza della SS36 al tunnel con la Val Brembana, passando per variante di Morbegno e ponte Vanoni: "Non possiamo permetterci di ripetere gli errori del passato" Viabilità, collegamenti e prospettive di sviluppo: il sindaco di Morbegno, Patrizio Del Nero, torna a porre al centro del dibattito il tema dell’accessibilità della provincia di Sondrio, sollecitando interventi strutturali non più rinviabili. L’occasione arriva dopo l’incontro del 20 marzo scorso con il senatore Maurizio Gasparri (prossimo a lasciare il ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato dopo il referendum), insieme al senatore Adriano Paroli e all’onorevole Stefano Benigni. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Monte Piazzo, tunnel orobico e uscita SS38 a Morbegno: le idee Patrizio Del Nero Articoli correlati Incendio nel tunnel del Monte Piazzo: strada chiusa e soccorri in arrivo per il camion in fiammeUn camion ha preso fuoco nella galleria del Monte Piazzo, lungo la SS 36 in direzione Milano. Camion va a fuoco nella galleria del Monte Piazzo: chiusa la SS 36Un camion alimentato a GNL (gas naturale liquefatto) ha preso fuoco questa mattina all'interno della galleria del Monte Piazzo, lungo la Statale 36... Una selezione di notizie su Monte Piazzo Monte Piazzo, la galleria senza pace. Blocco in calcestruzzo travolge un operaio: paura nel cantiere olimpicoColico (Lecco) – Una galleria maledetta. Dopo i crolli, gli allagamenti, le ripetute chiusure, anche un grave infortunio. L’altra sera un manovale di 41 anni ha rischiato di morire nella Monte Piazzo, ... ilgiorno.it Incidente nel cantiere del tunnel Monte Piazzo per le olimpiadi Milano-Cortina: grave un operaioStava lavorando al alcune opere di manutenzione quando è stato colpito da calcinacci che si sono staccati dalla volta del tunnel. È grave un operaio 41enne, impegnato nella galleria Monte Piazzo, ... milano.repubblica.it